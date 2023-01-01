Красный смех. Иуда Искариот. Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Школьная библиотека знакомит своих слушателей с одним из самых известных представителем Серебряного века русской литературы, писателем большого таланта Леонидом Андреевым. В новелле «Красный смех», созданной во время русско-японской войны 1904-1905 гг., писатель рисует картину ужасов войны, и ему удается очень ясно и коротко объяснить всю ее чудовищную нелепость. "Иуда Искариот" – одно из величайших произведений русской и мировой литературы. Вы помните кто предал Христа? Представьте на секунду, что Иуда из Кариота – хороший человек. И даже не просто хороший, а более того – первый среди лучших, самый хороший, ближайший ко Христу. Задумайтесь… Страшно. Страшно, потому что не понятно, кто тогда мы, если он хороший?!



Красный смех слушать на видеосервисе Wink.