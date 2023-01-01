Красный корсар. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1827) слушать онлайн

«Красный Корсар» – одно из известнейших произведений знаменитого американского романиста Джеймса Фенимора Купера. Пираты, корсары, море, схватки не на жизнь, а на смерть, пламенная любовь, отвага и самопожертвование героев. Все то, из чего соткана юность и сама жизнь! Каждый из нас в молодости зачитывался захватывающими приключенческими романами великого писателя. Если, вдруг, Вы пропустили это произведение, а, быть может, и когда-то в детстве уже прочитали его, то, несомненно, еще раз стоит погрузиться в красочные миры, где героизм и честь злодеев делает их симпатичнее, а характеры героев не так однозначны, как кажутся на первый взгляд. Интрига романа закручена и не поддается разгадке до самого финала. Классик и по сей день даст фору многим современным писателям, а его книги уже навечно вписаны в каталоги лучших образцов мировой литературы.



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