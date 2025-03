Красный дом. Роз Уоткинс (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

ЛУЧШАЯ КНИГА ЛЕТА 2023 ПО ВЕРСИИ SUNDAY TIMES. Она видела все, что случилось в ту ночь… Но знает ли она правду? Убийство, которое шокировало нацию. Двадцать лет назад Джозеф Флауэрс хладнокровно убил своих родителей и младшего брата, а затем как ни в чем не бывало провел ночь в доме друга, работая над своей компьютерной игрой. Утром он врезался на машине в дерево и с тех пор впал в кому, а их семейная ферма стала известна как Красный дом. Место, где стены были залиты кровью. Она думала, что знает убийцу. Только Ева, младшая сестра Джозефа, выжила в ту ночь. Она была единственной свидетельницей убийства своей семьи, но до сих пор так и не поняла, что толкнуло брата на это ужасное преступление. Что, если она ошибалась? Став взрослой, Ева вынуждена пересмотреть свои воспоминания, когда всплывают новые улики по этому делу. А еще ходят слухи, что той ночью Джозеф создал в своей игре скрытый уровень, который содержит ключ к правде об убийстве семьи Флауэрс. «Одна из лучших современных писательниц детективного жанра».– ЭЛЛИ ГРИФФИТС «Очередное подтверждение, что Уоткинс – одна из лучших британских писательниц детективного жанра».– DAILY MAIL «Уоткинс отлично справляется со сложными сюжетами».– САРА ЛИНЛИ «Искусно написанный, изобилующий поворотами, захватывающий и тревожный роман».– Б.А. ПЭРИС «”Красный дом” поразил меня с самой первой страницы! Прекрасно написано, с идеальным чувством темпа. Я думала, что хорошо умею находить подсказки, но я была сбита с толку этой удивительно хитроумной загадкой. Мне это очень понравилось!» – АМАНДА БРИТТАНИ, автор книги I’M WATCHING YOU «Я не могла оторваться от этой истории… Я буквально промчалась по Красному дому, я так отчаянно хотела узнать настоящую историю убийства семьи Евы – настоящий page-turner с блестящим финальным твистом».– ЛИЗА ХОЛЛ, автор книги THE WOMAN IN THE WOODS «Роз Уоткинс пишет книги, настолько наполненные атмосферой, что вам приходится постоянно проверять, что в безопасности дома, читаете, а не переживаете в реальности каждый мрачный момент вместе с героями».– СИ. ЭС. ГРИН, автор THE WISPER HOUSE





