Красное колесо. Узел 1. Август 14-го (Избранные главы). Александр Солженицын (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

“Август Четырнадцатого” задуман автором в 1937 году – ещe не как Узел Первый, но как вступление в большой роман о русской революции. Тогда же, в 1937 в Ростове-на-Дону, собраны все материалы по Самсоновской катастрофе, доступные в советских условиях (немалые), – и написаны первые главы. Затем в работе над романом наступил перерыв до 1963 года (все заготовки сохранились через годы войны и тюрьмы), когда автор снова стал усиленно собирать материалы. В 1965 определяется название “Красное Колесо”, с 1967 – принцип Узлов, то есть сплошного густого изложения событий в сжатые отрезки времени, но с полными перерывами между ними. © А. Солженицын (наследники) ©



Красное колесо слушать на видеосервисе Wink.