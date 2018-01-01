Красное колесо. Март семнадцатого. Читает автор. Александр Солженицын (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Красное колесо» – книга, параллельная всей жизни Александра Исаевича Солженицына. 18 ноября 1936 года возник замысел: «Я буду писать роман о русской революции». И всю жизнь Солженицына вела мысль: понять, как происходила катастрофа Семнадцатого. Каков ее механизм? Повторяем ли он? Был это рок или нет? Революция в России не могла не произойти – или могла не произойти? Автор изучил и задействовал колоссальный материал. Мемуары, письма, дневники. Все, написанное историками в эмиграции. Все главные газеты тех месяцев. Александру Исаевичу посчастливилось застать живыми еще немало участников и свидетелей. Предлагаем вам познакомиться с авторским прочтением этого великого произведения. ©



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