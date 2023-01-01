Красное и черное. Стендаль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Любовь, как наука, – в ней надо экспериментировать», – советовал мудрец Стендаль. Но прежде, чем экспериментировать, надо знать. «Красное и чeрное» – учебник любви. Хотите постичь непостижимое – характер женщины? Читайте Стендаля. Хотите понять мужчину, узнать, что его очаровывает, привлекае�т, во имя чего он готов пойти на смерть? Читайте «Красное и чeрное». Вечная захватывающая интрига, увлекавшая не одно поколение, заворожившая Теодора Драйзера до того, что он повторит еe в своей «Американской трагедии», заставившая Вуди Аллена в одном из его последних фильмов приделать к ней иной финал, не оставит равнодушными и Вас, научит Вас жить, и кто знает, может быть, и любить?!



Красное и черное слушать на видеосервисе Wink.