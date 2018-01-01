Красное и черное. Стендаль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Традиционно принято было считать, что названия цветов, вынесенные в заглавие романа, символизируют стоящий перед главным героем выбор между карьерой в церкви (чeрный цвет одежд клириков) и в армии (красный цвет офицерского мундира). Впоследствии было выдвинуто немало гипотез, почему автор выбрал для романа такое название, но однозначного мнения на этот счeт в литературоведении так и не сформировалось. Мэр небольшого французского города, господин де Реналь берет в дом гувернeра – молодого человека по имени Жюльен Сорель. Амбициозный и честолюбивый Жюльен изучает богословие, знает латынь и с детства мечтает о славе и признании. Жена господина де Реналь постепенно проникается к Жюльену симпатией, а затем и влюбляется в него. Они становятся любовниками, но госпожа де Реналь благочестива, еe постоянно терзают муки совести, к тому же обманутому мужу приходит анонимное письмо с сообщением об измене жены… Исполняет: Александр Котов © перевод М. Богословская (наследники) ©



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