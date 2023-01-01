Красная страна. Джо Аберкромби (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они сожгли ее дом. Они украли ее брата и сестру. Но месть идет за ними по пятам. Шай Соут надеялась оставить позади свое кровавое прошлое и начать нормальную жизнь. Но набег отряда неизвестных на ее ферму, убитый слуга и похищенные брат с сестрой заставили ее вспомнить все, что она предпочла бы забыть. Она отправляется в погоню, взяв с собой за компанию пару волов и своего трусливого отца Лэмба, который тоже не прочь расстаться с прошлым. Но в Дальней стране, где царит беззаконие, прошлое никогда не забывается. В довершение всех бед им придется заключить союз с Никомо Коской, печально знаменитым солдатом удачи, и его безответственным адвокатом Темплом… Долгожданное возвращение в уже знакомый читателям мир Земного Круга! Впервые на русском языке!



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