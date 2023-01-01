Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы. Эдуард Успенский
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Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы. Эдуард Успенский

Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Ужасы и мистика131 мин12+

Сюжет

Красная Рука, Черная Простыня, Желтый Глаз и другие подобные сущности лучше всего себя чувствуют в детских учреждениях – школах и летних лагерях. И это объяснимо: там для них создается исключительно благоприятная атмосфера. А вот милиция против них совершенно бессильна, потому как нагана нечисть не боится. Чего она боится, берется выяснить молоденький стажeр Виктор Рахманов. Ох и натерпится он страха! Для среднего школьного возраста.

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