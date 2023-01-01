Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Красная Рука, Черная Простыня, Желтый Глаз и другие подобные сущности лучше всего себя чувствуют в детских учреждениях – школах и летних лагерях. И это объяснимо: там для них создается исключительно благоприятная атмосфера. А вот милиция против них совершенно бессильна, потому как нагана неч�исть не боится. Чего она боится, берется выяснить молоденький стажeр Виктор Рахманов. Ох и натерпится он страха! Для среднего школьного возраста.



Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы слушать на видеосервисе Wink.