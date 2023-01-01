Красная пирамида. Рик Риордан (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Начало нового сериала от создателя цикла о Перси Джексоне, ставшего одним из главных литературных событий последних лети упрочившего успех высокобюджетной экранизацией! Брат и сестра Кейн, четырнадцатилетний Картер и двенадцатилетняя Сейди, – обыкновенные американские школьники, и заботы у них самые обыкновенные. Только эта их обыкновенность обманчива. На самом деле в Сейди и Картере живут души богов Египта, в Картере – бога Гора, в его сестре – богини Изиды. И в тайных замыслах Дома жизни, древнего сообщества магов, семейству Кейнов предназначена особо важная роль…



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