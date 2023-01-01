Красивое долголетие. 10С против старения. Ольга Шестова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жить долго еще не значит жить хорошо. Старость часто приносит с собой болезни и несамостоятельность. Но хотим ли мы такого долголетия? Конечно, нет. Каждый из нас мечтает вступить в зрелый возраст сильным, здоровым, успешным, самодостаточным – одним словом, счастливым. Эта книга – путеводитель по основным направлениям красивого и здорового долголетия: движение, питание, сон, стресс, секс, растяжка и здоровый юмор. А кроме полезных советов, вас ждет информация о том, что происходит с каждым из наших органов с течением времени, на что нужно обращать внимание в конкретном возрасте и как сохранить вкус к жизни вне зависимости от обстоятельств. Предисловие к этой книге записала сама автор Ольга Шестова – физиолог, кандидат биологических наук.



Красивое долголетие слушать на видеосервисе Wink.