Красивое долголетие. 10С против старения. Ольга Шестова
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Красивое долголетие. 10С против старения. Ольга Шестова

Красивое долголетие. 10С против старения. Ольга Шестова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Учебная и научная литература392 мин12+

Сюжет

Жить долго еще не значит жить хорошо. Старость часто приносит с собой болезни и несамостоятельность. Но хотим ли мы такого долголетия? Конечно, нет. Каждый из нас мечтает вступить в зрелый возраст сильным, здоровым, успешным, самодостаточным – одним словом, счастливым. Эта книга – путеводитель по основным направлениям красивого и здорового долголетия: движение, питание, сон, стресс, секс, растяжка и здоровый юмор. А кроме полезных советов, вас ждет информация о том, что происходит с каждым из наших органов с течением времени, на что нужно обращать внимание в конкретном возрасте и как сохранить вкус к жизни вне зависимости от обстоятельств. Предисловие к этой книге записала сама автор Ольга Шестова – физиолог, кандидат биологических наук.

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