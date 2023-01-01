WinkАудиокнигиКрасивая жизнь глазами инженера первой категории. Ирина Мясникова
Красивая жизнь глазами инженера первой категории. Ирина Мясникова (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Любовные романы450 мин18+
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Сюжет
Это история приключений рядового инженера Алисы Садовниковой во время случайного короткого летнего отдыха среди олигархов, крупных чиновников и просто богатых и важных людей.
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