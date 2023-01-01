Красивая жизнь глазами инженера первой категории. Ирина Мясникова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Это история приключений рядового инженера Алисы Садовниковой во время случайного короткого летнего отдыха среди олигархов, крупных чиновников и просто богатых и важных людей.



Красивая жизнь глазами инженера первой категории слушать на видеосервисе Wink.