WinkАудиокнигиКозлиная Песнь. Константин Вагинов
Козлиная Песнь. Константин Вагинов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза301 мин12+
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О книге
В романе «Козлиная песнь», написанном в 1926-1928 гг., Вагинов начинает развивать наиболее важные темы всего своего последующего творчества. Это темы Петербурга, мечты и создания иной реальности. Главный герой романа филолог Тептелкин. Две реальности, существуют и смешиваются вокруг и внутри Тептел�кина – реальность Ленинграда 1926 года, откуда приходит в роман необходимость похода с чайником в общественную столовую за кипятком, и реальность Древней Греции, откуда появляются нимфы, сатиры и солнца из пентилийского мрамора. Творчество и сон – вот способы создания героем книги иной реальности.
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