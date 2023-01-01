Котлован. Андрей Платонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть Андрея Платоновича Платонова «Котлован» соединяет в себе социальную притчу, философский гротеск, сатиру, лирику. В книге отражены события, определившие главные особенности жизни в СССР периода первой пятилетки: индустриализация и коллективизация. Строится «общепролетарский дом», который должен положить начало возведению города будущего. В то же время в деревне колхозники, уничтожая «кулаков», учреждают «оргдвор». Но строительство дома не идет дальше копания котлована под его фундамент, и ощущения того, что дом все же будет построен, нет. Девочка Настя, символизирующая будущее, ради которого строится дом, умирает… Писатель создал беспощадный гротеск, показывающий бессмысленность и жестокость тоталитарного строя. Роман не был опубликован при жизни Платонова.



Котлован слушать на видеосервисе Wink.