Котлован. Андрей Платонов (книга, 2020) слушать онлайн

«Котлован» – это социальная притча, философский гротеск, жeсткая сатира на СССР времeн первой «пятилетки». Бригаде строителей дано задание построить так называемый «общепролетарский дом», который станет первым зданием в утопическом городе будущего. Однако строительство останавливается на котловане фундамента дома, дальше дело не идeт, так как выясняется, что невозможно возвести что-то новое и хорошее на обломках уничтоженного старого. Повесть не была опубликована при жизни Платонова, долгое время распространялась самиздатом.



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