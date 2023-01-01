Кот в сапогах / The Cat in Boots. Шарль Перро (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой пересказ знаменитой сказки французского писателя Шарля Перро «Кот в сапогах» на английском языке. Главный герой сказки – отважный и предприимчивый кот, который помогает своему хозяину достичь успеха и благополучия и завоевать �сердце прекрасной принцессы. Пособие адресовано учащимся 3–4 классов школ, гимназий и лицеев.



Кот в сапогах / The Cat in Boots слушать на видеосервисе Wink.