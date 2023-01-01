Кот Сократ выходит на орбиту. Записки котонавта. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кот Сократ покоряет космос! Хотели бы вы увидеть Землю из иллюминатора? А полетать в невесомости? Может быть, попробовать еду космонавтов? Да и вообще – провести несколько дней на Международной космической станции? Наверняка вы ответите: «Конечно, да!» Коту Сократу повезло. Случайным образом оказавшись на МКС, он проводит там несколько увлекательных месяцев. Отправляйтесь



Кот Сократ выходит на орбиту слушать на видеосервисе Wink.