Кот Сократ выходит на орбиту. Записки котонавта. Михаил Самарский
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Кот Сократ выходит на орбиту. Записки котонавта. Михаил Самарский

Кот Сократ выходит на орбиту. Записки котонавта. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

8.62020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература400 мин12+

Сюжет

Кот Сократ покоряет космос! Хотели бы вы увидеть Землю из иллюминатора? А полетать в невесомости? Может быть, попробовать еду космонавтов? Да и вообще – провести несколько дней на Международной космической станции? Наверняка вы ответите: «Конечно, да!» Коту Сократу повезло. Случайным образом оказавшись на МКС, он проводит там несколько увлекательных месяцев. Отправляйтесь

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