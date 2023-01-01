Кот Кирилл и смартфон. Борис Калашников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Третьеклассница Соня попадает в зависимость от смартфона. В снах, навеянных компьютерными играми, она видит себя королевой мышей, реальная жизнь становится для неe скучной и неинтересной. Кот Кирилл мешает девочке проводить много времени с устройством, и она выгоняет его из дома. Кот проходит через опасные приключения и выживает, благодаря знакомству с двумя верными псами. Собаки убеждают Кирилла вернуться.



Кот Кирилл и смартфон слушать на видеосервисе Wink.