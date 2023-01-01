Кот-енот. Битва за человечество!. Александра Калинина (книга, 2024) слушать онлайн

Человечество под угрозой – наступают хомяки-каратисты, морская свинка и еноты-полоскуны! От автора популярнейшей детской серии «Детективы из 4 А»! Каждому котику нужен свой человек. Котёнок Лаки знает об этом всё и даже готов рассказать в енотиковой школе. А что случится, если человечество решат захватить банда хомяков-каратистов, безжалостная поглотительница ластиков морская свинка Мила и целая группа енотов-полоскунов?!



Кот-енот слушать на видеосервисе Wink.