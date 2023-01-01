Кости сердца. Колин Гувер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Колин Гувер – автор, которому читатели доверяют свое сердце. Ее истории доказывают: даже растоптанный цветок однажды может прорасти, чтобы стать ближе к солнцу. Более 3 000 000 000 просмотров в TikTok. Колин Гувер – литературный феномен нашего времени, троекратная обладательница премии Goodreads Choice Award в номинации «любовный роман». Ее произведения переведены на десятки языков. Она – мировой тренд. Продажи книг Колин Гувер превысили продажи Стивена Кинга и Джорджа Мартина. «Кости сердца» – долгожданная новинка любимого автора, с которой ваше лето будет вечным. Красивый подарок только в первом тираже. Вертушка – главный символ этой книги. Бейя, главная героиня, выбрала изображение урагана в качестве памятной татуировки, а Самсон выбрал вертушку. На обеих татуировках героев запечатлено вращение. У нее – разноцветный вихрь. У него – изящный и яркий образ. Таким было их лето. Таким оно и останется с ними. Навсегда. «Возможно, он просто не понимает, как много для меня значит. Мне ни капли не страшно узнать о нем всю правду». Бейя Грим прекрасно играет в волейбол, благодаря чему поступает в университет. Впереди долгое лето, и, чтобы не сидеть без дела, девушка решает устроиться на работу. Неожиданное событие путает все планы Бейи, и она уезжает в Техас к отцу. Несмотря на скрытный и нелюдимый нрав Бейи, новая семья отца тепло принимает девушку. А еще Бейя знакомится с Самсоном, красивым задумчивым парнем из богатой семьи, живущей в соседнем доме. С каждым днем герои лучше узнают друг друга и понимают: связь между ними слишком сильна, чтобы ее игнорировать. Лето подходит к концу, но разве оно может закончиться, если в сердце наступила весна? «Это гораздо больше, чем трогательная книга о первой любви. Это история об одиночестве, потерях, страхе за будущее и надежде. Колин Гувер заставляет испытывать весь спектр чувств вплоть до последней страницы».– Ольга Саленко, шеф-редактор сайта Grazia





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