Космос. Большое путешествие по Вселенной. Джайлс Спэрроу
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Космос. Большое путешествие по Вселенной. Джайлс Спэрроу

Космос. Большое путешествие по Вселенной. Джайлс Спэрроу (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература495 мин6+
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Сюжет

Планеты, луны, звезды, туманности, белые карлики, черные дыры и другие небесные объекты представлены в этой потрясающей коллекции захватывающих фотографий Вселенной. Вы совершите путешествие по Солнечной системе, отправитесь в межзвездное пространство и сердце нашей галактики, пройдете сквозь облака пыли и газа, увидите, как рождаются и умирают звезды.

Космос слушать на видеосервисе Wink.

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