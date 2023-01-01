Космос. Большое путешествие по Вселенной. Джайлс Спэрроу (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Планеты, луны, звезды, туманности, белые карлики, черные дыры и другие небесные объекты представлены в этой потрясающей коллекции захватывающих фотографий Вселенной. Вы совершите путешествие по Солнечной системе, отправитесь в межзвездное пространство и сердце нашей галактики, пройдете скв�озь облака пыли и газа, увидите, как рождаются и умирают звезды.



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