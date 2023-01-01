Космопсихолухи. Том 2. Ольга Громыко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Громыко – популярная русскоязычная писательница, известная своими книгами в жанрах фэнтези и космооперы. Серия фантастических романов о «Космоолухах» – одна из наиболее популярных. Представляем в аудиоформате второй том дилогии «Космопсихолухи». Приключения «Космического мозгоеда» и его доблестного экипажа продолжаются. В своих странствиях герои не заметили, что рядом враг. И теперь у них есть все основания достать свои бластеры и показать противнику, что такое настоящий командный дух. Как вы думаете, получится? Об этом расскажет аудиокнига.Исполняет Иван Букчин Производство студии MDM-Vision Генеральный продюсер Андрей Лобзов Режиссeр Виктория Козельцева Продюсер постпродакшн Наталья Табачная Использованы музыкальные композиции с сайта filmmusic.io – «The Complex» и «Jellyfish in Space» Кевина Маклеода (Kevin MacLeod – incompetech.com) Лицензия: CC BY Автор обложки – Екатерина Гаевская © Ольга Громыко ©



Космопсихолухи слушать на видеосервисе Wink.