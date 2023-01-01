Космонавтика. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых запутанных случаях ребятам всегда поможет знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Наша развивающая аудиоэнциклопедия познакомит юных слушателей с историей проникновения человека в космос, расскажет о подготовке космонавтов, о месте космической техники в нашей повседневной жизни. За время своего путешествия наши герои повстречают знаменитых отечественных учeных, чьи работы позволили проникнуть в космос, станут свидетелями полeта Юрия Гагарина и высадки Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на Луну.



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