Космоэколухи. Ольга Громыко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Громыко – русскоязычная писательница из Беларуси, снискавшая известность своими книгами в жанрах фэнтези и космической фантастики. В серии о космоолухах это вторая книга. В ней продолжаются приключения отставного космодесантника, а ныне капитана космического корабля Станислава Петухова и его команды. Саму команду, кстати, ждeт пополнение, и нельзя сказать, что всем старожилам оно придeтся по душе. А тем временем космолeт попадает в переделку, непонятным образом отклонившись от курса. Срыв контракта по поставке груза – не лучшая перспектива. Нужно срочно что-то предпринять!



Космоэколухи слушать на видеосервисе Wink.