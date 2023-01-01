Космическая валюта – наивысшее богатство. Дарио Салас Соммэр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Основной закон Вселенной гласит: «Нет ничего бесплатного», то есть всe покупается, продается или обменивается. Ожидание бесплатного – это причудливый вымысел человека, вполне его устраивающий, но не имеющий ничего общего с реальной жизнью. В книге «Космическая валюта – наивысшее богатство» философ Дарио Салас Соммэр показывает путь достижения духовного и материального благополучия с помощью «космической валюты» – энергетических единиц, признаваемых Природой и обладающих универсальной ценностью для получения духовных и материальных благ. В отличие от финансового богатства, которое является преходящим и зависит от финансово-экономических перипетий нашего мира, «космическая валюта» представляет собой внутреннее богатство, которое превосходит размеры любого материального капитала и не подвержено инфляции. С помощью этого внутреннего богатства преодолевается внутренняя пустота и открывается доступ не только к материальным благам, но также и к тому, что невозможно купить за деньги – постоянному счастью, миру, мудрости и совершенной любви. Внутреннее богатство находится в латентном состоянии в каждом человеке, поэтому развить его и управлять им может каждый. Используя знания из этой книги, вы сможете достичь совершенного богатства, которое ведeт к наполненности внутреннего мира, в противоположность пустоте бытия. В 2015 году книга «Космическая валюта – наивысшее богатство» была признана лучшей познавательной книгой в рамках Всероссийской литературной премии, присуждаемой по итогам п...Слушайте книгу.



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