Кошмарики. Валерий Роньшин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига – настоящая находка для тех, кто любит попугаться и посмеяться. Она и смешная и «ужасная» одновременно. Другими словами – ужасно смешная. А ведь давно известно, что страх перестает быть страхом, когда над ним смеются. Чтобы в этом убедиться, достаточно послушать любую из этих «очень страшных историй». Кого здесь только нет – и диваны-вампиры, и ангелы-телохранители, и загадочные Гафченьки… Чего здесь только не происходит – африканский лев преподает в школе литературу, дядя Леша работает в цирке «человеком без головы», девочка Настя превращается в бабушку Настю и наоборот… Вдобавок к этому подружки Анька с Танькой проводят в школе следственный эксперимент, а директор кинотеатра оказывается таинственным пришельцем из созвездия Гончих Псов. В общем, на этом замечательном диске найдется абсолютно ВСЕ, что может заинтриговать и увлечь юного (и не очень юного) слушателя. Добродетель, в конце концов, конечно же, восторжествует, а порок, разумеется, будет наказан. Словом, полнейший хеппи-энд! А что может быть лучше?! И лишь одного вы здесь днем с огнем не сыщете – это скучных и тягучих, как жевательная резинка, историй, и сухих, как пакетик с чипсами, назиданий. Кааааааааааароче – слушайте, бойтесь и смейтесь на здоровье! В сборник вошли рассказы: «Девочка с косой» «Следственный эксперимент» «Ангел-телохранитель» «Страшная фамилия» «Дядя Леша – противное чудовище» «Сказка Мамочки для Минечки» «Синевласка, или Бензоколонка у старого кладбища» «О том, как африканский ле...Слушайте книгу.



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