Кошкин стол. Майкл Ондатже
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Кошкин стол. Майкл Ондатже

Кошкин стол. Майкл Ондатже (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза463 мин16+

Сюжет

1950-е годы, Коломбо. Одиннадцатилетний мальчик по имени Майкл поднимается на корабль, который должен отвезти его в Англию. Пересекая на его борту воды Индийского океана, он переживет первое настоящее погружение во взрослый мир. «Кошкин стол» восхитительно незамутненными детскими глазами показывает настоящее британское общество изнутри, со всеми его друзьями, врагами, детьми, взрослыми, семьями, одиночками, артистами, миллионерами, разбойниками, с его интригами, интрижками, тайнами и разгадками. И пожалуй, именно это увлекательное путешествие станет для мальчика началом путешествия во взрослую жизнь.

Кошкин стол слушать на видеосервисе Wink.

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