Кошачья гордость, волчья честь. Дарья Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн

"Кошачья гордость, волчья честь" – фантастический роман Дарьи Кузнецовой, жанр любовное фэнтези. Свадьба волчьего князя и кошачьей княжны – событие долгожданное. Шутка ли, без малого двадцать лет прошло с помолвки до этого счастливого дня! Вот только не все в порядке в волчьем княжестве, иначе с чего бы его правителю пропадать за пару дней до собственной свадьбы? Противник хорошо подготовился и все продумал. Одного только не учел: элитного отряда охраны, сопровождавшего невесту к жениху. Если одна кошка перейдет дорогу, это уже чревато неприятностями. А когда кошек много? Да еще они отлично вооружены и не станут полагаться на судьбу, собираясь устроить вам немаленькие проблемы. © Кузнецова Дарья © ИДДК



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