Кортик фон Шираха. Рубен Маркарьян (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К адвокату Артему Каховскому попадает кортик лидера нацистской молодежи Германии Бальдура фон Шираха. За этим мистическим артефактом, дающим власть над правосудием, охотится тайное общество «Немецкий клинок». Таинственные события, начавшиеся в олимпийском Берлине времен Третьего Рейха, получают неожиданное продолжение уже в наше время… Читайте новый роман Рубена Маркарьяна, автора «Ключевой фразы», лауреата литературной премии имени Анатолия Кони Академии литературной документалистики и премии Козьмы Пруткова Санкт-Петербургского детективного клуба. Известный российский адвокат Рубен Валерьевич Маркарьян принимал участие в ряде громких судебных процессов и является лицом популярных телепроектов «Суд присяжных» и «Окончательный вердикт».



Кортик фон Шираха слушать на видеосервисе Wink.