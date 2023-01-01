Кортик. Анатолий Рыбаков (книга, 1948) слушать онлайн

Сюжет

История о трех неразлучных друзьях Мише, Генке и Славке, пытающихся раскрыть тайну старого морского кортика, в котором хранится зашифрованное послание, была очень популярна в середине XX века. Подростки запоем читали знаменитую повесть, а в дни школьных каникул по телевизору обязательно показывали экранизацию этой детективной истории. Сколько после этого было разломано, разобрано и просто испорчено различных кортиков, ножей и ножен, сосчитать невозможно. Наступил XXI век, и на смену пионерам двадцатых годов пришли Гарри Поттер и Человек-Паук, но, как оказалось, старых героев еще рано списывать со счетов. И современные дети, порядком подустав от чудес и волшебства, с тем же удовольствием, что и их сверстники тридцать лет назад, смотрят фильм и читают книгу о закадычных друзьях из прошлого столетия. Теперь это увлекательнейшее произведение они могут еще и слушать. © А. Рыбаков (наследники) ©



Кортик слушать на видеосервисе Wink.