Корпулентные достоинства, или Знатный переполох 2. Катерина Цвик (книга, 2020) слушать онлайн

Попала так попала! И тело оказалось с подвохом, и мир встречал не так радужно, как бы того хотелось. Но кто сказал, что девушка из будущего, пусть и альтернативного, не сможет преодолеть преграды на своем пути? Первые шаги уже сделаны! Хотя как шаги? Так, шажочки, но какие! А потому будем и дальше с упорством маленькой, но уже не такой толстенькой белочки прогрызать свой путь в этом мире! Так что берегитесь! Вас ждет знатный переполох!



Корпулентные достоинства, или Знатный переполох 2 слушать на видеосервисе Wink.