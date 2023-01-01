Корпулентные достоинства, или Знатный переполох 2. Катерина Цвик
Wink
Аудиокниги
Корпулентные достоинства, или Знатный переполох 2. Катерина Цвик

Корпулентные достоинства, или Знатный переполох 2. Катерина Цвик (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика543 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Попала так попала! И тело оказалось с подвохом, и мир встречал не так радужно, как бы того хотелось. Но кто сказал, что девушка из будущего, пусть и альтернативного, не сможет преодолеть преграды на своем пути? Первые шаги уже сделаны! Хотя как шаги? Так, шажочки, но какие! А потому будем и дальше с упорством маленькой, но уже не такой толстенькой белочки прогрызать свой путь в этом мире! Так что берегитесь! Вас ждет знатный переполох!

Корпулентные достоинства, или Знатный переполох 2 слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
543 мин / 09:03

Рейтинг