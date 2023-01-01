Короли и капуста. О. Генри (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

О.Генри (O. Henry) (настоящее имя Уильям Сидни Портер, Porter) [1862 – 1910] – американский писатель юморист, непревзойденный мастер короткого рассказа. «Короли и капуста» (1904) – cатирическая притча об авантюрах американской жизни. Книга поражает занимательным сюжетом и парадоксально неожиданной развязкой. В ней есть все "…и корабли, и башмаки, и сургуч, и капустные пальмы, и (взамен королей) президенты. Прибавьте к этому щепотку любви и заговоров… От переводчика Присказка плотника «Лиса-на-рассвете» Лотос и бутылка Смит Пойманы! Еще одна жертва Купидона Игра и граммофон Денежная лихорадка Адмирал Редкостный флаг Трилистник и пальма Остатки кодекса чести Башмаки Корабли Художники Дики Rouge et noir Две отставки Витаграфоскоп



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