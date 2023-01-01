Королевы и императрицы раннего средневековья. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой книге собраны удивительные женские истории, объединенные одной темой – женщина и власть, а еще важнее – эпохой, которую часто называют «темными веками». В те далекие, почти мифические времена королевы и императрицы могли выходить замуж по любви, а неблагородное происхождение легко затмевалось природной красотой. Но это не всегда спасало от хитрости и коварства соперниц, неверности или мстительности коронованных супругов и жестокости эпохи. Выдержать все это и добиваться успеха могли только очень неординарные женщины, такие как королевы франков и бургундов Клотильда, Радегунда, Брунгильда, Берта и Констанция, византийские императрицы Феодора, Ирина и Юдифь, а также Анна Ярославна – русская королева Франции.



Королевы и императрицы раннего средневековья слушать на видеосервисе Wink.