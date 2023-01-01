Королевства Рикайна. Фамильные ценности. Бронислава Вонсович (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Фамильные ценности» – фантастический роман Брониславы Вонсович, входит в цикл «Королевства Рикайна», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Если твоя бабушка – прорицательница, да ещё и с кучей полезных знакомств, у тебя нет ни единого шанса пройти мимо собственного счастья. Всегд�а найдётся тот, кто направит, загримирует и даже выдаст рекомендацию. И всё для того, чтобы у тебя получилось найти и вернуть фамильные сокровища. Но найти с такими вводными любовь почти невозможно. Что? Бабушка предсказала и это?



Королевства Рикайна слушать на видеосервисе Wink.