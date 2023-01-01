Королевский тигр. Ирина Смирнова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Принцессы редко выходят замуж по любви. Мне повезло, что жених молод, красив и настроен благожелательно. Ведь я лишь плата за армию, которую он прислал в помощь моему отцу. Судьба целой страны зависит от этого брака. Но вокруг будущего супруга столько загадок, что голова идет кругом. Или она кру�жится от любви? Вот только тянет меня совсем не к жениху…



Королевский тигр слушать на видеосервисе Wink.