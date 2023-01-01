Королевский тигр. Ирина Смирнова
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Королевский тигр. Ирина Смирнова

Королевский тигр. Ирина Смирнова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези, Любовные романы820 мин16+

Сюжет

Принцессы редко выходят замуж по любви. Мне повезло, что жених молод, красив и настроен благожелательно. Ведь я лишь плата за армию, которую он прислал в помощь моему отцу. Судьба целой страны зависит от этого брака. Но вокруг будущего супруга столько загадок, что голова идет кругом. Или она кружится от любви? Вот только тянет меня совсем не к жениху…

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