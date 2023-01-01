Королевский крест. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Никиту Крылова, совладельца одного из крупнейших московских казино, трудно поразить чем-либо, относящимся к миру азартных игр. Однако нашлось некое обстоятельство, ввергшее его в замешательство, – обычная с виду колода карт… Но то, что дико для обычного, даже искушeнного чела, вполне естественно для любого из читателей Вадима Панова, прекрасно осведомлeнных о неиссякаемом источнике тайн и загадок на территории современной Москвы… Захватывающая история Колоды Судьбы, созданной знаменитым графом Сен-Жерменом, поломавшей планы Наполеона Бонапарта и ставшей предметом вожделения мятежных вампиров из клана Саббат, – в новом романе Вадима Панова, продолжающем знаменитый цикл «Тайный Город»!



Королевский крест слушать на видеосервисе Wink.