Королевская охота на невест, или Не стоит драконить ведьму!. Елена Лисавчук (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Королевская охота на невест или, Не стоит драконить ведьму!» – роман Елены Лисавчук, жанр приключенческое фэнтези, любовное фэнтези. Каким местом думали вампиры с демонами во главе с драконами, приглашая ведьму на отбор? Не говорите! Знаю! Тем самым, где корона жмёт! Неужели великому золотому дракону жить спокойно надоело? Ах, он древним обычаям следует? Ведьму ему подавай? Пора открывать королевский сезон охоты на невест? Ничего, до конца отбора он научится следовать жизнеутверждающим правилам: ведьма на отборе – к неприятностям!



Королевская охота на невест, или Не стоит драконить ведьму! слушать на видеосервисе Wink.