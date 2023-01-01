Королева мутантиков. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нелегко жилось миролюбивым шерстюшам и лобастикам в соседстве со злобными и тупыми реакторными карликами. Рыжая Карла, королева карликов, вознамерилась поработить всю Страну Мутантиков. Скоро состоится новый завоевательный поход. Но сначала Карла отомстит Пупырю и его семейке – своим злейшим врагам, не раз срывавшим ее коварные планы. И рыжая королева похищает Трюшу, единственную дочь Пупыря и Мумуни. Бедная девушка билась и кричала в когтях у Черного Герцога, гигантской летучей мыши. Карла верно рассчитала свою месть. Для шерстюш, которые живут дружными семьями, нет ничего страшнее разлуки. Горе охватило родителей и влюбленного в девушку Бормоглотика. Что с несчастной Трюшей? Жива ли она или хищник растерзал ее? Как бы там ни было, Бормоглотик решил искать свою любимую до конца…



Королева мутантиков слушать на видеосервисе Wink.