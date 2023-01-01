Королева Марго. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Королева Марго" – одно из лучших произведений Александра Дюма. Этот роман давно стал классикой историко-приключенческой литературы. Головокружительный сюжет, захватывающие королевские интриги, напряженность исторической атмосферы, хитросплетения судеб главных героев – все это делает �роман настолько увлекательным, что Вы не сможете оторваться от прослушивания до самого последнего слова. "



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