WinkАудиокнигиКоролева Марго. Александр Дюма
Королева Марго. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Приключения1663 мин12+
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Сюжет
Королева Марго" – одно из лучших произведений Александра Дюма. Этот роман давно стал классикой историко-приключенческой литературы. Головокружительный сюжет, захватывающие королевские интриги, напряженность исторической атмосферы, хитросплетения судеб главных героев – все это делает �роман настолько увлекательным, что Вы не сможете оторваться от прослушивания до самого последнего слова. "
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