WinkАудиокнигиКоралловый остров (сокращенный пересказ). Роберт Баллантайн
Коралловый остров (сокращенный пересказ). Роберт Баллантайн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения137 мин12+
Сюжет
Рассказ об увлекательных и опасных приключениях трех подростков на острове в Тихом океане. Дикари и пираты, бури и таинственные находки, и, конечно же, попавшая в беду девушка, которую друзьям предстоит спасти. Роман в сокращении.
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