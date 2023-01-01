Коралловый остров (сокращенный пересказ). Роберт Баллантайн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Рассказ об увлекательных и опасных приключениях трех подростков на острове в Тихом океане. Дикари и пираты, бури и таинственные находки, и, конечно же, попавшая в беду девушка, которую друзьям предстоит спасти. Роман в сокращении.



Коралловый остров (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.