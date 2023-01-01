Корабли и мореплавание (книга, 2020) слушать онлайн

Увлекательный музыкальный спектакль расскажет, как люди научились справляться с морской стихией, какие корабли они создавали и как эти корабли были устроены. Ребята узнают о мореходах древности, о схватках с пиратами, о парусниках и пароходах, об океанских лайнерах и о ледоколах, пробивающих пу�ть во льдах.



Корабли и мореплавание слушать на видеосервисе Wink.