Корабли и мореплавание
Wink
Детям
Корабли и мореплавание

Корабли и мореплавание (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература57 мин6+

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О книге

Увлекательный музыкальный спектакль расскажет, как люди научились справляться с морской стихией, какие корабли они создавали и как эти корабли были устроены. Ребята узнают о мореходах древности, о схватках с пиратами, о парусниках и пароходах, об океанских лайнерах и о ледоколах, пробивающих путь во льдах.

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Жанр
Детская литература, Русская литература
Время
57 мин / 00:57

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