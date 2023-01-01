Корабль-призрак или еще одна история о «Летучем Голландце». Фредерик Марриет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Корабль-призрак» или еще одна история о 'Летучем Голландце' быть может величайшего автора приключенческих морских романов Фредерика Марриета. Легендарный мистический корабль, верность сына, поклявшегося снять проклятие с отца, стремительный сюжет и водоворот загадочных событий заставит вас на время забыть находитесь ли вы дома, в метро или быть можетЕ уже давно среди морских волков бороздите полные приключений моря и океаны.



Корабль-призрак или еще одна история о «Летучем Голландце» слушать на видеосервисе Wink.