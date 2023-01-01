Копирайтинг с нуля. Даниил Шардаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига шаг за шагом ведет через процесс создания текстов для бизнеса с нуля. Как писать тексты и зарабатывать с их помощью деньги? Как заставить слово работать на ваш проект, чтобы он приносил больше прибыли, превращая читателей в покупателей. Никакой магии! Только простые принципы и здравый смысл, которые нужно понять и использовать. Эта аудиокнига шаг за шагом ведет через процесс создания текстов для бизнеса с нуля, чтобы вы могли применить знания на практике и получить результат в цифрах и деньгах. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



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