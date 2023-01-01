WinkАудиокнигиКопатель. Книга 3. Руслан Рубцов
Копатель. Книга 3. Руслан Рубцов (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фэнтези479 мин16+
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Сюжет
«Подземный владыка. Копатель» – фантастический роман Руслана Рубцова, третья книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези. Бездна. Здесь обитает множество демонических тварей. А правят Бездной Архидемоны, чью силу невозможно представить. Смертельные опасности поджидают на каждом углу. Выбраться отсюда будет не так-то просто…
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