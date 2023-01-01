Контрреволюция. Как строилась вертикаль власти в современной России и как это влияет на экономику. Сергей Алексашенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему российская экономика после бурного роста в первые годы президентства Владимира Путина застряла в стагнации, из которой уже много лет не видно выхода? Как из демократической страны Россия превратилась в изгоя, пугающего соседей и ссорящегося с партнерами? За почти 20 лет нахождения у власти Владимир Путин серьезно изменил страну. При этом, по мнению Сергея Алексашенко, Путин не действовал по заранее продуманному плану. Раз за разом он принимал решения, ни одно из которых не казалось способным радикально изменить ход истории. Однако все вместе они повернули движение нашей страны в совершенно другом направлении. Книга «Контрреволюция» рассказывает о тех решениях Путина, которые сильно повлияли на Россию, затормозили структурные изменения в экономике и в конечном итоге подорвали экономический рост.



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