Контролер. Скелет в шкафу. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина «Контролер. Скелет в шкафу» – вторую в знаковой серии «Контролер». Большое видится на расстоянии, тайна распада СССР начинает вырисовываться только с дистанции в три десятка лет, да и то в общих чертах. Однако многие в ГРУ полагают, что раскрывать ее все равно рано. Но кто-то решил открыть миру правду… и вызвать мировой кризис. Владимиру Лавронову предстоит срочно вмешаться, самому решить судьбу великой тайны и, если получится, предотвратить апокалипсис… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Контролер слушать на видеосервисе Wink.