WinkАудиокнигиКонтролер. Скелет в шкафу. Юрий Никитин
Контролер. Скелет в шкафу. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика647 мин16+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина «Контролер. Скелет в шкафу» – вторую в знаковой серии «Контролер». Большое видится на расстоянии, тайна распада СССР начинает вырисовываться только с дистанции в три десятка лет, да и то в общих чертах. Однако многие в ГРУ полагают, что раскрывать ее все равно рано. Но кто-то решил открыть миру правду… и вызвать мировой кризис. Владимиру Лавронову предстоит срочно вмешаться, самому решить судьбу великой тайны и, если получится, предотвратить апокалипсис… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )
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