Контролер. Александр Шувалов (книга, 2020) слушать онлайн

Некий международный террорист представляет заказчикам и потенциальным инвесторам проект очередной акции. Местом ее проведения выбрана Россия. Волею случая ему противостоит Игорь Коваленко, в прошлом сотрудник ГРУ, а ныне контролер в рядовом универсаме на окраине Москвы… Напрасно Коваленко с�пешит сообщить о грядущей трагедии в родное управление. Желающих выслушать его не находится. Тогда он принимает решение действовать самостоятельно. Из восьми офицеров его боевого подразделения в живых остались пятеро. Забыв до поры о прошлых разногласиях, они собираются вместе и решают закончить дело, которое сорвалось четыре года назад.



Контролер слушать на видеосервисе Wink.