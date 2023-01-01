Контролер. Александр Шувалов
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Контролер. Александр Шувалов

Контролер. Александр Шувалов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Триллеры705 мин16+

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О книге

Некий международный террорист представляет заказчикам и потенциальным инвесторам проект очередной акции. Местом ее проведения выбрана Россия. Волею случая ему противостоит Игорь Коваленко, в прошлом сотрудник ГРУ, а ныне контролер в рядовом универсаме на окраине Москвы… Напрасно Коваленко спешит сообщить о грядущей трагедии в родное управление. Желающих выслушать его не находится. Тогда он принимает решение действовать самостоятельно. Из восьми офицеров его боевого подразделения в живых остались пятеро. Забыв до поры о прошлых разногласиях, они собираются вместе и решают закончить дело, которое сорвалось четыре года назад.

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Жанр
Триллеры
Время
705 мин / 11:45

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