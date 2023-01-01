Контроль над разумом и другие сражения холодной войны. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Леонида Млечина «Контроль над разумом». После Второй мировой войны мир раскололся на два противоборствующих лагеря. Мировое сообщество оказалось на пороге новой войны. Судьбу всего человечества в эти годы решали несколько государств. Страны разрабатывали планы ядерных атак, составляли карты бомбардировок, вели активную разведывательную и подрывную деятельность. Мировая экономика работала на наращивание ядерного потенциала. Этот период истории принято называть холодной войной. Кто же виноват в развязывании холодной войны? Можем ли мы сегодня дать объективную оценку деятельности политиков ведущих государств мира? Автор книги подробно описывает события того времени, из которых явственно следует, что официальная пропаганда не имела ничего общего с реальностью.



Контроль над разумом и другие сражения холодной войны слушать на видеосервисе Wink.