Контракт Паганини. Ларс Кеплер (книга, 2020) слушать онлайн

Эталон скандинавского триллера! “Контракт Паганини” – продолжение детективной серии, начало которой было положено “Гипнотизером”. И в новом триллере жуткий клубок преступлений распутывает уже знакомый нам комиссар Йона Линна, талантливый сыщик с внешностью киногероя и склонностью к меланхолии. Журнал Time назвал “Гипнотизера” одной из десяти самых важных книг 2010 года, а фильм, снятый по роману режиссером Лассе Халльстремом, выдвинут Шведской киноакадемией на премию “Оскар”. Летней ночью на борту безлюдной яхты, дрейфующей в шхерах Стокгольма, находят утопленницу в сухой одежде. На следующий день в богатом районе Эстермальм умирает мужчина. Как ему удалось повеситься на ламповом крюке в абсолютно пустой комнате с высокими потолками, где не на что взобраться? Стремительно раскручивается цепь мрачных событий. Странным образом они связаны со скрипкой, принадлежавшей великому Паганини, и губительным контрактом, осененным его именем. И напрасно двое влюбленных пытаются найти спасение на обманчиво приветливых островках среди фьордов – бесстрастный убийца методично идет по их следу.



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