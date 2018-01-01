Контрабандист. Алексей Рудаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Контрабандист» – первую в новой серии-продолжении, ставшего уже популярным цикла «Записки пилота» известного российского писателя фантаста Алексея Рудакова. Вольный пилот, кмндр. Поп – возвращается! Не долго удалось Сэму Люциусу, он же Семeн Светозаров, просидеть на честно завоeванном троне. Его давний враг – Древний, сумевший справиться со своей копией, вернулся в человеческую реальность полностью поглощeнный жаждой мести. И вот Сэм оказывается в новой реальности – в такой, где совсем недавно закончилась война людей и разумных амфибий, или, говоря по-простому – жаб. Ещe одна разумная раса – инсекты, выбравшие нейтральный путь. Начинать всe приходится с нуля – копейки на кармане, самый дешeвый звездолeт и… И новая вселенная, где предстоит выживать, заводить друзей и готовиться к главной битве своей жизни – бою с Древним. Книга прочитана популярным актером, режиссером, сценаристом и известным актером дубляжа Юрием Титовым, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. ©



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